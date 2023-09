Traffico di droga, arrestata deve scontare 7 anni

Faceva parte di un'associazione per delinquere che tra il 2017 ed il 2020 era collegata con i trafficanti di droga e riforniva i mercati dello stupefacente dal litorale casertano: una donna di 51 anni di origini campane è stata arrestata all'alba dai carabinieri di Ausonia. L'hanno raggiunta nell'abitazione del paese dove da qualche tempo è agli arresti domiciliari e le hanno notificato la sentenza di condanna diventata esecutiva: deve scontare 7 anni 9 mesi e 10 giorni di reclusione.

L'ordine di carcerazione è stato emesso dalla Procura Generale presso la Corte d'Appello di Napoli. Lo ha firmato in quanto è diventata definitiva la condanna per 'associazione a delinquere finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti'.

Al termine delle formalità di rito, l'arrestata è stata accompagnata dai carabinieri presso la casa circondariale di Roma-Rebibbia.



