Senza patente e con dosi di droga, 18enne bloccato e denunciato

Sfrecciava al volante di una Lancia Ypsilon ma non aveva mai conseguito la patente ed addosso aveva una serie di dosi di droga: un 18enne della provincia di Frosinone è stato denunciato in stato di libertà dai carabinieri di Rocca d'Evandro. È accaduto poco prima della mezzanotte scorsa nel corso di un controllo lungo la Casilina nel tratto a cavallo tra le province di Frosinone e Caserta, tra i Comuni di Rocca d'Evandro e Mignano Montelungo.

I carabinieri hanno dato l'alt alla Ypsilon che procedeva a velocità sostenuta, controllando i documenti hanno notato che a guidarla era un ragazzo maggiorenne da poche settimane che non aveva nemmeno la patente. Hanno avviato la perquisizione e nascoste nelle tasche della camicia hanno trovato 2 dosi di cocaina mentre all'interno del cruscotto dell'auto hanno trovato alcune dosi di hashish. Nelle parti intime inoltre c'era un involucro di carta stagnola con 22 grammi di hashish.

Lo stupefacente recuperato è stato sequestro ed il giovane accompagnato in caserma dove è stato denunciato per detenzione di droga a fine di spaccio e guida senza patente.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA