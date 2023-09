Pusher arrestato dai Cc, in casa trovato oltre un 1kg di cocaina

I carabinieri della Compagnia di Monterotondo, in provincia di Roma, hanno arrestato un 25enne di origine albanese per l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

Il giovane è stato sorpreso mentre era intento a cedere una dose di cocaina. I militari dell'Arma hanno quindi svolto una serie di accertamenti dai quali è emerso che il 25enne custodiva in casa oltre un chilo di cocaina e 30 mila euro in contanti. La droga, se immessa sul mercato, avrebbe garantito introiti per circa 100mila euro.



