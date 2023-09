Pubblica su Instagram video mentre spara con pistola, denunciato

Gli investigatori del Distretto Monteverde hanno denunciato in stato di libertà un italiano di 32 anni poiché gravemente indiziato del reato di porto abusivo di armi. Effettuato anche il ritiro cautelare di armi, munizioni, e licenza di Porto di fucile e sequestrate 44 armi bianche.

Dal monitoraggio del web erano emersi dei video pubblicati su Instagram in cui il 32enne era intento a sparare alcuni colpi di pistola utilizzando un revolver. In seguito ad accertamenti, da parte degli agenti, che hanno poi evidenziato la frequenza con la quale l'utente era solito pubblicare immagini e video che lo ritraevano mentre imbracciava e utilizzava armi. Per evitare che il 32enne potesse abusare delle armi, legalmente detenute, e denunciate, gli agenti hanno proceduto al ritiro in via cautelare di una pistola Tanfoglio Stock 2 cal 9x21, di una rivoltella Smith and Wesson calibro 357 magnum, di una carabina "SDM Sino Defence Manufacturing cal 7,62x39, di un Fucile Winchester cl, 12, di un Porto di Fucile Tiro a Volo e di 13 cartucce. Il 32enne è stato denunciato per porto abusivo di armi e gli sono state sequestrate 44 armi bianche non denunciate alla competente Autorità.



