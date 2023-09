Carceri: Viterbo, detenuto accoltella agente della penitenziaria

Ennesima aggressione alla casa circondariale Mammagialla di Viterbo. Secondo quanto si è appreso, questa mattina, un detenuto in fase di trasferimento avrebbe ferito all'addome con un coltello artigianale un agente di polizia penitenziaria.

La notizia è stata diffusa dalla segreteria regionale Uspp Lazio, con una nota a firma del segretario regionale, Daniele Nicastrini. "Un ulteriore aggressione che ripropone i nostri allarmi di questi mesi che hanno scaturito anche una vertenza dei sindacati locali - dice Nicastrini - sulla quale non abbiamo ancora notato alcun segnale di confronto da parte dei vertici dell'amministrazione penitenziaria".

Sembra che il detenuto abbia confezionato l'arma usando uno spazzolino da denti e un pezzo di lamiera di una bomboletta di gas da campeggio. L'agente trasportato all'ospedale Belcolle di Viterbo è stato giudicato guaribile in 15 giorni.



