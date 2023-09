Vinili ed incontri con artisti,al via il 38° Music Day Roma

Sarà un weekend dedicato agli appassionati di musica di ogni epoca quello che proporrà, domani e domenica, la 38esima edizione del "Music Day Roma", alla 38esima edizione. Nei 70 stand della Fiera, allestiti in 2500 mq, si potranno trovare migliaia di dischi in vinile, anche rari e da collezione, cd, poster, riviste, oggettistica e memorabilia musicale. Dalle 10 alle 19, l'appuntamento, con ingresso gratuito, è all' Hotel Mercure Roma West, in via Eroi di Cefalonia. particolare attenzione sarà riservata anche alle Colonne Sonore e ai loro compositori. Di spicco l'agenda degli incontri con artisti al via domani, alle 11, con la presentazione del libro "Non solo Loris Batacchi" di Andrea Roncato e Antonio Santoriello, presenti gli autori. In questo libro-intervista Santoriello esplora, attraverso la viva voce del protagonista, le tante pellicole e i successi televisivi di Roncato. Alle 11.30 la Beat Records Company presenterà la colonna sonora del film di culto "L'allenatore nel pallone", per la prima volta stampata in edizione integrale e in vinile.

Saranno presenti i compositori delle musiche, Guido e Maurizio De Angelis, il regista Sergio Martino, Andrea Roncato. Alle 15.30 la presentazione del Cd "Stratosferico & Other Stories", con Davide Pistoni e Francesco Isola dei Divae, oltre a Gianni Nocenzi. Domenica, alle 11.30, la presentazione di due libri di Marco Ferretti e Massimo Privitera dedicati alla musica per il cinema, "Dissonanze per un delitto - Ennio Morricone nel cinema Thriller italiano" e "Colonne sonore. Immagini tra le note - 23 interviste ai grandi compositori italiani". Saranno presenti il Maestro Fabio Frizzi e la mitica vocalist delle musiche di Morricone, Edda Dell'Orso.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA