Stadio Roma: comitato del no presenta ricorso al Tar

Il "Comitato Stadio a Pietralata, No Grazie' ha presentato ricorso al Tar Roma contro la deliberazione n. 73/23, con cui l'Assemblea capitolina ha dichiarato il pubblico interesse del Progetto presentato da A.S.

Roma Spa per la realizzazione dello Stadio della Roma a Pietralata. E' quanto si legge sulla pagina Facebook del comitato.

"Un progetto - osserva l'avv. Pierpaolo Carbone, legale dei ricorrenti - che presenta numerose criticità, allo stato non superate, concernenti solo per citarne alcune la mancanza di un'analisi dettagliata delle possibili alternative progettuali, il traffico, la mobilità, i parcheggi, la riduzione del verde pubblico, l'impatto acustico-ambientale, le interferenze e la compatibilità dell'opera con gli altri piani di zona e gli altri interventi edilizi in cantiere. Di fatto, in applicazione della Nuova Legge Stadi - aggiunge l'avvocato - Roma Capitale su istanza di una società sportiva privata si appresta a ridisegnare l'assetto urbanistico di un intero quadrante della città, e lo fa attraverso l'istituto della cosiddetta variante automatica, bypassando così l'attivazione degli strumenti di democrazia partecipativa previsti in materia dal nostro ordinamento, proprio a tutela dei cittadini direttamente incisi da simili interventi. Il che pone dei seri dubbi di costituzionalità della normativa speciale sugli stadi sui quali, con il ricorso presentato, si invoca anche una pronuncia della Corte Costituzionale. L'auspicio però è che l'Amministrazione capitolina, anche in un'ottica di deflazione processuale, voglia rivedere il proprio operato e ritirare in autotutela quanto deliberato finora ovvero valutare, con la dovuta cautela e il necessario rigore, il Progetto definitivo".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA