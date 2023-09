Sit-in studenti in tenda al Pantheon, 'stanchi di attendere'

Tornano gli studenti delle tende. E oggi lo fanno con un sit-in al Pantheon: "Stanchi di attendere.

Ora servono soldi a casa, studio e reddito". Queste le parole d'ordine portate dagli universitari del movimento Cambiare Rotta, che annunciano: "Da lunedì 25 settembre torneremo nelle tende negli atenei di Roma e di tutta Italia". "Siamo qui per rivolgerci all'intero governo Meloni. La situazione emergenziale del caro-affitti non è cambiata. La ministra Bernini ha rilasciato alcune dichiarazioni dicendo che, con l'approvazione della terza e quarta rata, i fondi del Pnrr saranno investiti per gli studenti e per gli studentati. Bene, noi siamo anche d'accordo, ma non devono essere solo belle parole - ripete una studentessa - e soprattutto basta con i regali di soldi pubblici ai privati". "Per gli affitti ormai parliamo di cifre che partono da un minimo di 600 euro e arrivano anche a 1200 euro - denunciano gli universitari - Ora serve un equo canone e l'abolizione della legge 431 che ha portato alla liberalizzazione degli affitti. E un tavolo permanente di confronto con i ministeri e la Regione", aggiungono i ragazzi.



