Roma: Soprintendente, 'sì a tram Tva ma occhio al paesaggio'

"Rispetto al tram Termini-Vaticano-Aurelio ci siamo espressi nel 2022 dando un parere favorevole con prescrizioni". Lo ha detto in commissione capitolina Trasparenza la soprintendente speciale di Roma Archeologia, Belle arti e Paesaggio Daniela Porro.

"Raccomandazioni - ha aggiunto - che riguardano per esempio la tutela del patrimonio archeologico, e la prescrizione è la presenza dell'archeologo ai lavori. Riguardo alla tutela degli immobili e paesaggistica ci sono molte richieste di attenzione agli edifici monumentali sulla tratta come per esempio la chiesa di Sant'Andrea della Valle, non attaccare i cavi agli edifici monumentali, non mettere pali di fronte ai palazzi rinascimentali e barocchi e inoltre abbiamo prescritto di non mettere davanti a questi luoghi le pensiline".



