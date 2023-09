Minorenne pestato in strada a Roma, è caccia al branco

Violenta aggressione ai danni di un ragazzino di 14 anni a Roma. Il fatto è avvenuto nella tarda serata del 20 settembre in via Durante nel quartiere Monteverde.

In base a quanto ricostruito dalla polizia, il minorenne ha avuto un diverbio con un gruppo di 10 ragazzi che lo hanno accerchiato e picchiato causandogli la rottura del setto nasale e ferite guaribili in 30 giorni. Sull'episodio sono al lavoro gli agenti del commissariato Monteverde che stanno cercando di individuare gli autore della aggressione.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA