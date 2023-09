Consegnati i diplomi agli allievi del Meccatronico del Lazio

Il vicepresidente di Confindustria Maurizio Stirpe nella sua veste di presidente dell'Istituto Tecnico Superiore Meccatronico del Lazio ha consegnato oggi presso la Fonte Bonifacio VIII di Fiuggi i diplomi di 'Tecnico Superiore per l'innovazione di processi e prodotti meccanici' ai 24 studenti che hanno concluso con successo il terzo biennio formativo. Tutti gli studenti hanno ricevuto un'offerta lavorativa dalle aziende del territorio.

L'Its Meccatronico del Lazio è nato nel 2019 quando le imprese hanno deciso di formare in maniera autonoma le figure professionali che non riuscivano a trovare attraverso la tradizionale rete scolastica. Hanno finanziato la costituzione dell'Its lanciando il progetto "Oggi impari, domani lavori".

La Fondazione Its Meccatronico del Lazio è nata con la doppia finalità di reperire personale qualificato, con le competenze richieste dal mondo del lavoro, per le aziende associate ad Unindustria e per dare una opportunità di occupazione ai giovani. In questi anni la base associativa della fondazione è passata dai 9 soci fondatori a 67 soci attuali, di cui 44 aziende.

I 24 studenti protagonisti del terzo percorso appena concluso sono stati impegnati per 1800 ore, di cui 700 direttamente sul campo presso le Aziende associate alla Fondazione e ad Unindustria. Le lezioni in aula sono state tenute per il 70% da manager delle aziende del territorio.



