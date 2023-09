Calcio: approvato il bilancio Lazio '23, giro affari in crescita

Crescono i numeri della Lazio. La società biancoceleste ha infatti reso noto il bilancio della gestione chiusa il 30 giugno 2023, che attesa un giro d'affari intorno a 148,33 milioni "ed espone un incremento rispetto al medesimo periodo della stagione precedente di 13,08 milioni", si legge nella nota. Il valore della produzione al 30 giugno 2023 è costituito da ricavi da gare (per 17,92 milioni); diritti TV ed altre concessioni (101,99 milioni); sponsorizzazioni, pubblicità e royalties (20,72 milioni); ricavi da merchandising (2,31 milioni); altri ricavi e proventi (5,39 milioni).

"I costi operativi al netto di ammortamenti, svalutazioni ed accantonamenti sono pari 143,72 milioni e sono incrementati rispetto alla stagione precedente, di 13,49 milioni". Sono 37,5 i milioni spesi per acquistare i giocatori e 7,8 quelli ricavati dalle cessioni. Per quanto riguarda il patrimonio netto societario, è negativo per 38,04 milioni. "I fondi iscritti tra le passività non correnti ammontano a 10,25 milioni con un decremento netto rispetto al 30 giugno 2022 di 1,82 milioni. La variazione è dovuta in gran parte alla riclassifica tra i 'debiti tributari' della stima delle ritenute su lavoro dipendente per il venire meno del beneficio fiscale sulle retribuzioni di un calciatore riveniente dal decreto Rimpatriati. L'importo maggiore dei fondi è costituito dalle imposte differite per 9,45 milioni". Tuttavia il club è ottimista per il raggiungimento dell'equilibrio economico-finanziario: "La partecipazione alla Champions League 23/24, i proventi realizzati dalla cessione dei diritti pluriennali alle prestazioni sportive dei calciatori nella prima sessione della stagione in corso, il surplus finanziario della campagna trasferimenti estiva dei diritti alle prestazioni sportive, il prosieguo nel percorso di ristrutturazione della rosa della prima squadra, ai fini del rispetto di quanto previsto per le prossime stagioni dalla UEFA (New Financial Sustainability Regulations), ed il ricorso a forme di autofinanziamento liquidanti lasciano ragionevolmente presumere il conseguimento, nel breve-medio termine, dell'equilibrio economico-finanziario".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA