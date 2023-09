Al via operazioni rimozione capodoglio spiaggiato ad Ostia

Sono complesse le operazioni per la rimozione della carcassa del capodoglio spiaggiato ad Ostia. Il municipio X e la Asl, dopo la segnalazione della Capitaneria di Roma, hanno attivato la società preposta allo smaltimento di rifiuti speciali di origine animale che - si apprende - sta tuttavia incontrando difficoltà per raggiungere e sezionare la carcassa dell'animale, collocata sulla battigia, stante le grandi dimensioni ed il peso. Oltre alla polizia locale del Municipo X , è intervenuta anche una squadra dei vigili del fuoco per trainare più all'interno i resti del capodoglio.

Attualmente, si sta procedendo a sezionare il corpo dell'animale per poterlo poi caricare sul mezzo che lo condurrà all'inceneritore.



