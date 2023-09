Skateboard: Abodi, 'è codice di relazione con i giovani'

"Il mondo dello skateboarding non è solamente sport, ma riguarda l'aspetto sociale, economico, turistico e il futuro delle nostre generazioni. Questo appuntamento rappresenta plasticamente il codice di relazione con i giovani, ed è un'occasione anche per me per dare un contributo che non sia solo all'evento". Parola di Andrea Abodi, Ministro per lo Sport, nel corso della conferenza di presentazione al Campidoglio dei Mondiali di Skateboard Park in programma a Ostia, quartiere balneare di Roma, dall'1 all'8 ottobre prossimi.

"Nell'evento ho visto qualcosa che va oltre ed è una nostra preoccupazione - continua AAbodi -, ossia fare in modo che attraverso un grande avvenimento si possa promuovere la disciplina e offrire un'opportunità che vada ben oltre gli otto giorni di un Mondiale, e cioè la pratica quotidiana, la socialità costante, l'illuminazione del territorio". Poi il ministro si sofferma poi sulla location di Ostia: "E' importante che Roma avverta, e io da cittadino romano avverto, l'onere e l'onere di considerare il mare di Roma l'elemento più delicato su quale investire. Sono spazi da riconquistare: spazi di illegalità, spazi di socialità. Lo dobbiamo alle persone che vivono in quel territorio".

Per il Ministro, questo evento "lascia delle eredità, come la promozione di queste discipline, che fanno sorridere i ragazzi.

E questa è l'unica cosa che conta per noi, migliorare la loro qualità delle vita, e dare un senso a quello che i deputati hanno votato ieri, con l'ingresso dello sport in Costituzione".





Riproduzione riservata © Copyright ANSA