Gualtieri a investitori, 'venite a Roma, cambiamola insieme'

"Vogliamo incoraggiare e favorire gli investitori verso Roma collegando questo a una visione di città in cui tutti i soggetti concorrono e rendendo i passaggi più fluidi. Roma in passato ha fatto l'opposto di quello che si doveva fare per la poca capacità delle politiche pubbliche". Lo ha detto il sindaco di Roma Roberto Gualtieri intervenendo all'evento 'Investire in Roma 2023' al Cinema Barberini, promosso dal Sole 24 Ore.

"Per troppo tempo Roma si è abituata a un declino ineluttabile e a un posizionamento garantito dai tesori del turismo, e si pensava non potesse diventare una grande capitale che guida i progressi di trasformazione. Io - ha sottolineato Gualtieri - non ho mai creduto a questo pessimismo specie in un momento in cui abbiamo investimenti enormi tra Giubileo, Pnrr e fondi Ue". Gualtieri ha dunque elencato alcuni dei cantieri avviati o in progettazione: "impianti rifiuti, tramvie, i tre progetti di rigenerazione urbana del Pnrr, al mattatoio 75 milioni per una cittadella della cultura e delle arti più grande e bella di quella di Madrid, il museo della scienza, il lavoro su Cinecittà, un progetto al Quarticciolo".

E poi "il progetto sul lungomare di Ostia che ha potenzialità inaudite, un mare pulito e solo quattro alberghi. Realizzeremo i parchi d'affaccio sul Tevere. Abbiamo ottenuto una devoluzione di competenze urbanistiche dalla Regione Lazio per cui unici in Italia dimezziamo i tempi. Siamo in aula con la delibera di miglioramento delle norme tecniche di attuazione sull'urbanistica, semplificando i cambi di destinazione d'uso e superando i limiti delle 60 stanze sull'alberghiero in centro.

Nei servizi mettiamo il social e lo student housing, fondamentali. E poi uffici e residenziale dove serve - ha concluso - riportare gli abitanti nella citta consolidata e i servizi dove non ci sono".



