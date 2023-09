Calcio: Frosinone cerca conferme, caccia al 4/o risultato utile

"Troveremo una squadra arrabbiata che vuole i primi 3 punti della stagione. Ma la gara è fondamentale anche per noi in chiave salvezza". Eusebio Di Francesco spinge il suo Frosinone in vista dell'anticipo in casa della Salernitana. "Non dobbiamo sbagliare l'approccio e commettere errori difensivi come è successo nel primo tempo contro il Sassuolo - sottolinea il tecnico -. Serviranno attenzione ed il solito coraggio messo in mostra nelle precedenti partite. Il gruppo finora ha fatto la differenza con un atteggiamento sempre positivo anche nelle difficoltà. Sono orgoglioso di allenare questi ragazzi".

La squadra sarà seguita da oltre 800 tifosi: l'entusiasmo a Frosinone è alle stelle. "L'ambiente deve tenere i piedi per terra, non bisogna mollare la presa - aggiunge Di Francesco - La risposta della tifoseria ci rende felici ed il sostegno è fondamentale soprattutto nei momenti critici". Per quanto riguarda il campo, ballottaggio Garritano-Brescianini (mai titolari entrambi) a centrocampo per sostituire Gelli (infortunio muscolare). Okoli invece dovrebbe prendere il posto di Monterisi al centro della difesa. Pochi dubbi per Di Francesco: la formazione quindi dovrebbe ricalcare quella che ha battuto in rimonta il Sassuolo: un 4-3-3 con Cheddira al centro dell'attacco supportato da Soulé e Baez. Il Frosinone cerca importanti conferme ed il quarto risultato utile di fila.





