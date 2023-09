Torna il Ventotene film festival, la rassegna si veste di verde

Torna il Ventotene film festival, con un'edizione che quest'anno sarà tutta incentrata sulla salvaguardia ambientale e sull'ecosostenibilità. L'ambiente sarà infatti al centro del programma del festival che andrà in scena dal 21 al 26 settembre con incontri e dibattiti: tra tutti il Premio Oscar Louie Psihoyos, protagonista della serata del 22 settembre.

Il pluripremiato regista di documentari e fotografo americano, nonché subacqueo certificato, da sempre impegnato nella sensibilizzazione alla preservazione e salvaguardia della vita sottomarina è stato insignito dell'Oscar al Miglior Documentario come regista di The Cove, una pericolosa inchiesta nella baia in cui i delfini vengono cacciati illegalmente; il suo ultimo lavoro è stato The game changers, prodotto da James Cameron e Arnold Schwarzenegger. A seguito della proiezione del suo Racing Extinction - documentario che guarda in modo inedito agli animali in via d'estinzione - il regista Premio Oscar prenderà parte ad un incontro in collegamento. Il 23 settembre è il giorno della proiezione del docufilm Il sale della terra, sulle opere e la vita del grande fotografo brasiliano Sebastião Salgado, co-diretto da Wim Wenders e da Juliano Ribeiro Salgado.

Seguirà, quindi, La montagna tornerà a sorridere del regista Salvatore Braca, esperto di documentari subacquei, naturalistici e antropologici. In occasione della proiezione, il regista riceverà un nuovo prestigioso riconoscimento internazionale: Earth, Wind and Sea Award, assegnato da un comitato di professionisti del cinema ed esperti della transizione ecologica. Il 24 saranno priettati Mare D'Italia di Roberto Rinaldi e di Salvatore Braca e Sotto i vulcani: Lo stretto di Messina di Roberto Rinaldi e Emmanuel Roblin. La serata del 25 settembre vedrà il docufilm Tutto quello che sarà di Renato Chiocca mentre la chiusura della rassegna, il 26 settembre, è assegnata a Domani di Cyril Dion e Mélanie Lauren. Il Ventotene Film Festival viene realizzato grazie al contributo del MIC - Direzione Generale Cinema e Audiovisivo, della Regione Lazio e del Comune di Ventotene.



