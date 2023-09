Sora ricorda il suo finanziere morto 80 anni fa a Cefalonia

Il presidente della Provincia di Frosinone Luca Di Stefano ha partecipato alla cerimonia per l'80° anniversario della battaglia di Cefalonia e Corfù, celebrato oggi presso la caserma della Guardia di Finanza "Salvatore Giovannone" di Sora. Presenti il comandante provinciale colonnello Cosimo Tripoli ed il comandante regionale della Guardia di Finanza, il generale Virgilio Pompone.

La celebrazione si tiene a Sora in quanto tra le vittime del massacro di Cefalonia ci fu il finanziere sorano Salvatore Giovannone effettivo al primo battaglione della Finanza inquadrato nei ranghi della Divisione Aqui che si oppose alle forze tedesche dopo la firma dell'armistizio.

"Voglio esprimere la mia gratitudine e il mio rispetto - ha detto il presidente - agli uomini e alle donne della Guardia di Finanza, passati e presenti, per il loro impegno e la loro dedizione. Sono consapevole che il loro lavoro spesso richiede sacrifici personali e un grande senso di responsabilità. La Guardia di Finanza è un pilastro fondamentale della nostra società, che contribuisce alla lotta contro il crimine organizzato, alla tutela dell'economia e alla sicurezza del nostro territorio".



