Sit in ex percettori Rdc, tensioni manifestanti e forze ordine

Momenti di tensione in piazza Santi Apostoli, a Roma, dove è in corso un sit in di circa 200 napoletani ex percettori di reddito di cittadinanza: appena scesi dai pullman i manifestanti hanno tentato di sfilare in corteo e sono stati contenuti dalle forze di polizia schierate in assetto antisommossa. Tra i due schieramenti c'è stato qualche contatto e la situazione resta tesa. "Siamo stanchi di aspettare, noi vogliamo lavorare" hanno urlato i manifestanti.

Nella folla sia ex percettori di reddito, sia disoccupati.

"Serve che il governo si impegni in una modifica normativa che ci consenta di accedere a lavoro stabile e non precario dopo i corsi di formazione fatti attraverso la piattaforma - dice una manifestante - La piattaforma crea solo un'enorme massa di lavoratori ultra sfruttati e ultra precari. Noi non ci stiamo a questi giochi, vogliamo che i posti di lavoro siano stabili e determinati".



