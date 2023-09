Regione Lazio,inizia il conto alla rovescia per la Ryder Cup

Tutto pronto per l'imminente inizio della Ryder Cup, massima manifestazione sportiva di golf e tra gli eventi principali e più attesi a livello internazionale. In attesa della sfida sui campi tra il team dell'Europa e quello degli Stati Uniti, questa mattina davanti ai cancelli del Marco Simone Golf & Country Club, teatro della competizione, si è tenuto l'atteso sopralluogo per verificare lo stato dei cantieri. All'incontro con i tecnici erano presenti Giancarlo Righini, assessore al Bilancio della Regione Lazio, Manuela Rinaldi, assessore regionale ai Lavori Pubblici, i consiglieri regionali Marco Bertucci e Micol Grasselli, il sindaco di Guidonia Montecelio Mauro Lombardo e il vicesindaco di Fonte Nuova Umberto Falcioni.

"Gli interventi programmati per la manifestazione sportiva sono stati definiti: ora l'Astral dovrà effettuare altri interventi a corredo di questi e terminarne alcuni, previsti ma al di fuori di questo quadrante", ha spiegato l'assessore Manuela Rinaldi.

"Sappiamo che restano alcune criticità ancora in corso, in particolare sulla Nomentana ed in questi giorni sulla strada provinciale 28", dichiarano l'assessore Righini e i consiglieri Bertucci e Grasselli. "Vivremo in prima linea queste giornate - aggiungono -, consapevoli che arriveranno e saranno visibili i tanti benefici di una rinnovata viabilità. Chiediamo ancora pazienza in particolare ai pendolari ma ne varrà la pena per il futuro".

"Ho chiesto a Regione Lazio e ad Astral, subito dopo la fine dell'evento, di incontrare la nostra cittadinanza e parlare di tutto quello che può essere realizzato dopo la Ryder Cup per completare questo grande processo di miglioramento infrastrutturale scaturito dalla presenza di un evento di portata mondiale che sta per iniziare sul nostro territorio", ha invece sottolineato il sindaco di Guidonia Montecelio.



