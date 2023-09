Commedie, libri e ritratti per la stagione del Teatro Manzoni

Sarà una stagione all'insegna dell'intrattenimento intelligente, con la prosa a far da padrona ma anche appuntamenti di libri, musica, cinema e filosofia, quella pronta ad alzare il sipario al Teatro Manzoni di Roma.

"Superata la pandemia - racconta il direttore Pietro Longhi - il pubblico è tornato a riempire la sala e gli abbonati sono in crescita, anche se ancora non si raggiungono i numeri precedenti il 2020. Ma il Teatro ha resistito" e "Il Manzoni è diventato un punto di riferimento non solo per gli amanti degli spettacoli".

Si parte subito all'insegna della commedia con la prima volta in Italia di C'è un cadavere in giardino di Norm Foster con Sergio Muniz e Miriam Mesturino, regia di Silvio Giordani (5-22 ottobre), primo titolo di una lunga cavalcata fino a giugno tra i quali spicca anche un cult degli anni '80 come Tre uomini e una culla, adattamento firmato dalla stessa autrice del film francese Coline Serreau e Samuel Tasinaje, con Giorgio Lupano, Gabriele Pignotta, Attilio Fontana. E poi, tra gli altri, anche Montagne russe di Eric Assous, con Edy Angelillo e Pietro Longhi nei panni che in Francia sono stati di Alain Delon e Astrid Veillon; fino a Paola Gassman e Mirella Mazzeranghi con la commedia tragicomica di Roberta Skerl, Tutto per Lola. Tornano poi le iniziative di Manzoni idee come in ritratti di Nascoste.

Storie perse tra le pagine del tempo dedicato alle figure storiche femminili poco note, Manzoni danza e Manzoni favola per le famiglie.

Ad aprire il calendario di Scrittori in Scena è invece Pierluigi Battista con il suo libro I miei eroi (27 settembre) e l'intervento della direttrice del Salone del Libro di Torino Annalena Benini; e poi il direttore dell'ANSA Luigi Contu con I libri si sentono soli (9 ottobre), sul palco insieme a Mario Calabresi e Alessandra Longo, con letture di Riccardo Rossi e l'adattamento teatrale con Ivan Zerbinati e Laura Bussani.





