Colosseo: commissione Campidoglio su biglietti,invitato ministro

"A conclusione del periodo di flussi turistici estivi non c'è ancora una soluzione alle criticità della bigliettazione per il Colosseo. Il monumento più amato al mondo è ancora ostaggio di speculazioni vergognose che tolgono la possibilità a tanti visitatori di ammirare e accedere al sito archeologico. Per questo venerdì si terrà la commissione Turismo che ho voluto convocare proprio per dibattere la questione dell'accessibilità e della bigliettazione". Così in una nota il presidente della commissione Turismo di Roma Capitale Mariano Angelucci (Pd).

"Abbiamo invitato il ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano e la direttrice del Parco archeologico del Colosseo, Alfonsina Russo - aggiunge - per ascoltare proposte e soluzioni, insieme all'assessore Alessandro Onorato, associazioni di categoria e sindacati. Sono mesi che denunciamo questa situazione senza interventi. Ci auguriamo che possano intervenire, per dare risposte alla città e ai tanti turisti da tutto il mondo che amano Roma. Noi continueremo a lavorare per migliorare questa situazione che danneggia anche tutto il comparto turistico".



