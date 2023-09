Vaccini: Lazio, al via a ottobre antinfluenzale

Il Lazio a ottobre è pronto a partire con la vaccinazione antinfluenzale ma per quella anti Covid è in attesa delle indicazioni del ministero. Da quanto si apprende la Regione Lazio, oltre alla vaccinazione antinfluenzale che partirà il 2 ottobre, si prepara quindi a procedere anche alla nuova vaccinazione per il Coronavirus ma attende indicazioni.

L'immunizzazione sarà raccomandata ai soggetti a rischio, a 350mila fragili, e a 1 milione e 700mila over 60 del Lazio.

Per entrambi i vaccini, sono stati chiusi dei protocolli con i medici di base e con le farmacie per la somministrazione.





