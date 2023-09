Rapina da 70mila euro a ufficio postale all'Aquila, un arresto

Un uomo di 55 anni, residente a Roma, è stato arrestato e posto ai domiciliari dalla Squadra Mobile dell'Aquila in quanto sospettato di essere l'autore di una rapina messa a segno il 14 aprile scorso nell'Ufficio Postale di Via Rocco Carabba nel capoluogo abruzzese.

Quel giorno, poco prima delle 14, due persone con il volto camuffato erano riuscite a rubare circa 69mila euro di cui 65mila contenuti all'interno di una busta di plastica, per la ricarica dello sportello Atm, e i restanti in banconote presenti sul tavolo all'interno del caveau che erano riusciti a farsi aprire dalla direttrice di sportello. La rapina, compiuta in un momento in cui lo sportello era chiuso al pubblico, era stata agevolata da un complice alla guida di un'auto rubata.

A disporre l'arresto del presunto responsabile del colpo è stato il Gip del Tribunale dell'Aquila su richiesta della Procura. Continuano le indagini per individuare le altre due persone coinvolte.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA