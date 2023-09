Polizia organizza Click Day per passaporti a Cassino

La Polizia di Stato ha organizzato un nuovo "click day" per il rilascio accelerato dei passaporti.

Un'analoga iniziativa organizzata all'inizio dell'anno aveva saturato in poche ore tutti i posti disponibili. Proprio per questo il questore Domenico Condello ha deciso per una replica riservata ai cittadini già in possesso di una prenotazione per il rilascio del passaporto.

Per poter accedere all'iniziativa basterà inviare una mail all'indirizzo di posta elettronica certificata dipps134.5100@pecps.poliziadistato.it dalle ore 20 alle ore 21 di giovedì 21 settembre. Potranno accedere i cittadini che hanno già una prenotazione attraverso l'agenda on line dell'Ufficio Passaporti del Commissariato di Cassino.

La mail dovrà indicare nell'oggetto la dicitura "click day", dovrà contenere il codice di prenotazione generato dall'agenda on line. Non verranno prese in considerazione le mail inviate al di fuori della finestra oraria indicata e senza i requisiti specificati dalla polizia.

Saranno presi in considerazione solamente i primi 80 nominativi. Riceveranno una mail di riscontro dall'Ufficio Passaporti del Commissariato di Cassino, nella quale saranno indicati il giorno e l'ora in cui dovranno presentarsi per procedere alla richiesta di rilascio del passaporto.



