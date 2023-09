Controlli Cc a Centocelle e Quarticciolo, tre arrestati

I carabinieri della Compagnia di Roma Casilina hanno effettuato un servizio di controllo straordinario nei quartieri Quarticciolo e Centocelle, con l'ausilio dei Carabinieri del Nucleo Radiomobile, del Nas di Roma e del Nucleo Cinofili di Santa Maria di Galeria. Il bilancio è di 3 persone arrestate, altre 5 denunciate e 8 sanzionate amministrativamente. Nello specifico, un romano di 24 anni, già con precedenti, è stato arrestato poiché gravemente indiziato dei reati di resistenza e falsa attestazione ad un pubblico ufficiale sulla propria identità, nonché rifiuto di fornire indicazioni sulla propria identità personale e ricettazione. Il giovane, a bordo di una moto, non si è fermato all'alt e ha tentato di sottrarsi al controllo. Con sé aveva 8.500 euro in contanti. Un cittadino del Bangladesh di 42 anni invece, è stato fermato per un controllo e dagli accertamenti alla banca dati è risultato colpito da un ordine di carcerazione emesso dal tribunale di Ferrara. In largo Mola di Bari, un cittadino tunisino di 18 anni è stato arrestato poiché ha inizialmente rifiutato di fornire le proprie generalità ai Carabinieri e successivamente ha fornito nominativi risultati non corrispondenti alla propria identità personale. Sempre al Quarticciolo, un 17enne romano, è stato denunciato per porto di armi od oggetti atti ad offendere. I militari nel corso di un controllo hanno trovato il giovane in possesso di un coltello a serramanico occultato in un borsello.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA