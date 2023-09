Serie A: il Frosinone vince in rimonta, pari tra Monza e Lecce

Il Frosinone batte in rimonta 4-2 il Sassuolo in uno dei due incontri delle 15 in serie A, mentre Monza e Lecce pareggiano 1-1. La squadra ciociara viene sorpresa in avvio dagli emiliani, due volte in gol con l'ex Pinamonti, ma prima dell'intervallo accorcia con un rigore di Cheddira. Nella ripresa arriva la doppietta di Mazzitelli che ribalta la situazione e nel finale Lirola fissa il risultato che porta i giallazzurri a 7 punti, insieme col Napoli. A Monza, Krstovic su rigore porta avanti gli ospiti, raggiunti poi da Colpani, ma il punto garantisce loro il quarto posto provvisorio in classifica con otto punti.



