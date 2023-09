Champions: lo spagnolo Sanchez arbitra Milan-Newcastle

E' lo spagnolo José María Sánchez l'arbitro designato dall'Uefa per Milan-Newcastle, prima gara del gruppo F di Champions League in programma martedì prossimo a San Siro. Raúl Cabañero e Iñigo Prieto gli assistenti, quarto ufficiale Cesar Soto Grado; al Var Alejandro Hernández, Avar il tedesco Marco Fritz.

Lazio-Atletico Madrid (gruppo E), in programma sempre martedì allo stadio Olimpico di Roma, sarà diretta dallo sloveno Slavko Vinčić, assistito dai connazionali Tomaz Klancnik e Andraz Kovacic; quarto ufficiale Rade Obrenovic, al Var Nejc Kajtazovic, Avar il tedesco Bastian Dankert.



