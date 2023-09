Scontro tra scooter e auto, 17enne trasferito in elicottero

È stato trasferito in elicottero in un Dea della Campania il 17enne rimasto ferito nel violento impatto tra il suo scooter ed una Volkswagen Polo grigia avvenuto sulla Casilina nel tratto che collega San Vittore del Lazio con San Pietro Infine.

I sanitari del 118 dell'ospedale Santa Scolastica di Cassino lo hanno stabilizzato disponendo poi il trasferimento in elicottero presso un centro specializzato nella neurotraumatologia.

Dei rilievi si è occupata la Polizia Stradale che ora sta ricostruendo la dinamica dell'incidente per risalire alle responsabilità.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA