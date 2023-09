Roma:Mourinho 'Totti? Non sono nessuno per dire 'ti voglio qui''

"Vivendo la città ho la sensazione che Francesco Totti è nella Roma. Non ne è mai uscito e mai ne uscirà. Poi però io sono l'allenatore, non sono nessuno per parlare, neanche con un mito del romanismo, per dire 'ti voglio qua'. Con Francesco parlo, ma di banalità. Io non ho chiesto nulla". Così José Mourinho nella conferenza stampa alla vigilia della sfida con l'Empoli ha commentato le recenti dichiarazioni dell'ex capitano giallorosso su un suo possibile ritorno a Trigoria.



