Roma: Mourinho 'contro l'Empoli Dybala e Lukaku titolari'

"Ora Lukaku sta bene, giocherà titolare e non sarei sorpreso se giocasse 90 minuti. Gli altri vanno gestiti differentemente, ma Romelu è quello che sta meglio". Lo ha detto Josè Mourinho alla vigilia della sfida contro l'Empoli annunciando anche la titolarità di Dybala.

"Paulo giocherà, ma abbiamo i dati ed è scientifico che non potrà giocarla tutta". Sugli obiettivi dopo l'arrivo di Lukaku non si sbilancia perché "il mio è vincere la partita successiva", ha ribadito lo Special One che parlando poi della squadra ha spiegato: "Questo gruppo qua dal punto di vista della quantità non è lungo perché siamo giocatori 20 di campo più i ragazzi della Primavera. Però se la quantità non è altissima, la qualità è alta. Abbiamo giocatori di grande potenziale e penso quando saremo tutti al top allora saremo veramente forti".

Infine torna sul perché ha saltato la conferenza post Milan. "Il mio obiettivo è avere zero giornate di squalifica sia per campo che in conferenza. Se non vado è una decisone mia e non perché sono nervoso. Io non cambio e direi sempre la mia verità", ha concluso Mourinho.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA