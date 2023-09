Cinque chili di hascisc in auto, arrestato al casello A1

Viaggiava con 5 chili di hascisc in macchina, nascosti nel bagagliaio: un 31enne originario della provincia di Roma è stato arrestato dai carabinieri del nucleo Radiomobile di Cassino all'altezza del casello autostradale.

Lo avevano fermato per un controllo, insospettendosi per il nervosismo dell'automobilista: per questo hanno proceduto alla perquisizione, trovando lo stupefacente.

L'uomo è stato accompagnato presso la casa circondariale di Cassino dove resterà a disposizione dell'autorità giudiziaria.





