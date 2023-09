A Tor Bella Monaca operazione decoro, pulizia e nuovi cassonetti

"Prosegue l'attenzione e l'attività di pulizia e decoro nel VI Municipio degli operatori di Ama, in coordinamento con Roma Capitale, e in sinergia con i cittadini e volontari. Dopo il recente intervento di sabato scorso, questa mattina, infatti, operatori della Municipalizzata capitolina per l'Ambiente e cittadini volontari si sono ritrovati nuovamente insieme per interventi straordinari di pulizia di alcune aree del VI Municipio da Torre Maura a Tor Bella Monaca". E' quanto si legge in una nota di Ama. Erano presenti l'assessora ai Rifiuti di Roma Capitale Sabrina Alfonsi, il dg di Ama Alessandro Filippi, il prete antimafia don Antonio Coluccia e il presidente del Municipio VI Nicola Franco.

L'azienda, è spiegato, ha assicurato la presenza di 17 operatori e 9 mezzi (veicoli a vasca, spazzatrici, ecc.), fornendo ai volontari le attrezzature necessarie (scope, rastrelli, sacchi, ecc.) all'intervento. Al termine dell'iniziativa, i materiali raccolti sono stati avviati ai centri di trattamento/recupero. Squadre dedicate con l'ausilio di mezzi ad hoc, poi, hanno provveduto a sostituire dei primi 40 cassonetti vandalizzati o bruciati con nuovi contenitori. Sono previste operazioni analoghe anche nei prossimi giorni su tutto il territorio del VI Municipio.

"Con questo intervento - afferma Alfonsi - si proseguono le azioni di cura e pulizia eseguite di recente grazie al lavoro congiunto degli operatori del Servizio giardini comunale, di Ama e dei cittadini che ha interessato, ad esempio, l'area del cosiddetto 'ferro di cavallo' a Viale dell'Archeologia dove sono stati eseguiti sfalci e rimosse grandi quantità di rifiuti.

Interventi che abbiamo voluto estendere ad altre zone del municipio VI anche con la sostituzione dei cassonetti danneggiati"."Siamo qui - aggiunge Filippi - e saremo qui per supportare i volontari e il territorio. Abbiamo posizionato circa 40 nuovi cassonetti: un'operazione necessaria per restituire il giusto decoro alle postazioni a disposizione dei residenti. L'azienda è sempre al fianco dei cittadini in questa sfida per la pulizia della città".



