Roma: Gualtieri, 'nuovo collettore contro allagamenti Roma Nord'

Il sindaco di Roma Roberto Gualtieri ha visitato il cantiere del collettore fognario Alto Farnesina, proprio ai piedi dello Stadio Olimpico, un'opera da 7,5 milioni di euro iniziata nel dicembre del 2022. Al sopralluogo hanno preso parte anche l'assessora ai Lavori pubblici Ornella Segnalini e il presidente del XV Municipio Daniele Torquati. Il nuovo collettore permetterà di bypassare il vecchio tratto di tubatura, danneggiato dai lavori di ristrutturazione dello Stadio Olimpico per Italia '90, e anche di attivare un nuovo tratto che era stato realizzato nel 2010 e rimasto inutilizzato.

L'opera permetterà di prevenire i fenomeni di allagamento a Ponte Milvio e a Tor di Quinto. Al momento è realizzata al 45 per cento e la fine dei lavori è prevista a dicembre 2024 Nel corso dei lavori sono stati ritrovati i resti di una Villa romana di età tardorepubblicana (III secolo d. C.) con strutture murarie, parti di muro dipinto e marmi colorati e alcuni piccoli manufatti, come punzoni per la terracotta. La soprintendenza ha dato il via libera allo smontaggio dei reperti e alla loro conservazione per un futuro utilizzo.

"Abbiamo svolto un sopralluogo a dei lavori fondamentali per un'opera strategica e decisiva per tutto il quadrante di Roma Nord - ha commentato Gualtieri - Un'area che soffre da molto tempo per una capienza insufficiente e concorre a determinare i noti fenomeni di allagamenti a Ponte Milvio, Corso Francia e Tor di Quinto. Con questi lavori si consentirà di utilizzare un altro collettore realizzato dalla Giunta Alemanno ma mai entrato in funzione perché privo di sbocco, si realizzerà un importantissimo bypass per consentire il deflusso delle acque, si amplierà il collettore esistente e quindi si ridurrà significativamente il fenomeno degli allagamenti. Fenomeni - ha sottolineato il sindaco - che dipendono da qualcosa in più che la pulizia delle caditoie ma anche da un deficit di capienza dei collettori fognari. Un lavoro gigantesco che finalmente darà una soluzione definitiva a questo fenomeno. E' stata anche l'occasione - ha aggiunto - di vedere questi bellissimi frammenti romani che saranno preservati e messi a disposizione degli studiosi".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA