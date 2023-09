Pellegrino e Aurigemma, con summit Ombudsman diritti al centro

'Con questa conferenza otteniamo due obiettivi, il primo è di trattare argomenti di interesse rilevante in questo periodo ma anche di difficile approccio come possono essere il diritto alla salute, la transizione digitale e le violazioni dei diritti umani a livello internazionale'. Lo ha detto la senatrice Cinzia Pellegrino, membro della Commissione Diritti umani presentando al Senato la Conferenza internazionale degli Ombudsman, i difesonsori civici, che si terrà a Roma il 21 e 22 settembre. "Noi viviamo nel mondo occidentale dove abbiamo le maggiori tutele - ha detto Pellegrino - mi fa piacere quindi che ci siano altri 54 Paesi che intervengono e sarà l'occasione di confrontarci anche su temi sui quali ad esempio il governo Meloni è stato presente, come i diritti delle donne in Iran e infine mi piacerebbe confrontarci su un tema trascurato cioè tutto quello che avviene dietro la guerra tra Russia e Ucraina: molti non sanno, un tema acclarato con prove in questi giorni, degli accordi sottesi tra governi comunisti, in particolare quello cubano e quello russo per il trasferimento di persone, una vera tratta di esseri umani con il fine di utilizzo in prima linea come soldati. Che cosa succede - ha continuato-? Che cittadini cubani che percepiscono uno stipendio di 9,10 euro al mese vengono mandati in Russia con la speranza di acquisire la cittadinanza ed essere pagati 2000 euro al mese pensando di lavorare ad opere di ristrutturazioni di case distrutte mentre di fatto all'arrivo in Bielorussia viene loro sequestrato il passaporto e vengono mandati al fronte, quindi una doppia truffa". L'importanza della conferenza è stata sottolineata anche da Antonello Aurigemma, presidente del Consiglio regionale del Lazio: "Non sono in tanti a sapere che esiste questa figura del difensore civico, che è anche un importante pungolo per l'accesso ai diritti a prescindere dal colore politico". Alla conferenza che si terrà nella sede della Camera di via Campo Marzio, partecipano gli Ombudsman di decine di Paesi dall'Algeria, al Tagikistan, dalle Filippine, a Cipro alla Francia.



