Lavoro nero, sospesa impresa edile nel sud della Ciociaria

I carabinieri di Aquino ed i loro colleghi del Nucleo Carabinieri Ispettorato del Lavoro hanno sospeso l'attività di un'impresa edile sorpresa ad impiegare due lavoratori in nero all'interno di un cantiere a Castrocielo.

I controlli sono scattati nell'ambito di una campagna di monitoraggio dei luoghi di lavoro disposta dal Comando provinciale di Frosinone, finalizzata a prevenire gli infortuni.

Con i militari della Stazione di Aquino e del Nucleo Ispettorato del Lavoro ha operato personale dell'Area Tecnica Itl di Frosinone. Hanno controllato il rispetto delle misure di sicurezza all'interno del cantiere, la dotazione del materiale antinfortunistico previsto per legge e verificato la regolarità del personale al lavoro, scoprendo i due abusivi.

Per la violazione commessa è stata disposta la sospensione dell'attività imprenditoriale ed al legale rappresentante della ditta sono state contestate sanzioni amministrative per la somma complessiva di 9.400 euro.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA