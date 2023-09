La 'Piscina delle Rose' ritorna a Eur Spa

La Piscina delle Rose' ritorna nella disponibilità di Eur S.p.A. dopo lo sfratto del locatario moroso. E' quanto comunica la società (90% Ministero dell'Economia e delle Finanze; 10% Roma Capitale) secondo cui "in data odierna, in forza dell'ordinanza del Tribunale di Roma di convalida di sfratto per morosità della società conduttrice, l'ufficiale giudiziario incaricato ha dato corso all'accesso all'impianto della "Piscina delle Rose" che, dopo anni di occupazione illegittima e un ingente debito accumulato, torna nella disponibilità della proprietà Eur S.p.A che potrà riqualificare e rilanciare l'impianto".

Pertanto, l'avviso pubblico indetto per l'assegnazione in locazione della "Piscina delle Rose", sospeso in data 21 marzo 2023 a causa dell'interruzione delle operazioni di rilascio dovuta a criticità di ordine pratico in alcun modo imputabili ad Eur SpA, verrà a breve riaperto con l'assegnazione di nuovi termini per la presentazione delle offerte.

La riapertura della procedura di avviso pubblico per l'assegnazione in locazione dell'impianto, sottoposto a tutela in quanto complesso di rilevante pregio architettonico permetterà di rilanciare la struttura, che potrà essere riqualificata anche attraverso il doveroso ripristino della piena legittimità urbanistica e delle condizioni di sicurezza, essenziali per salvaguardarne l'utilità sociale.

Ritornando l'impianto sportivo in possesso di Eur S.p.A., potranno essere realizzati i lavori di riqualificazione finalizzati alla conservazione, all'efficientamento e al rilancio del complesso nell'interesse del territorio e della Città, che a seguito degli investimenti effettuati disporrà di una struttura a norma e finalmente riqualificata.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA