In Tribunale Cassino l'aula per l'audizione protetta dei minori

Il tribunale di Cassino ha realizzato al suo interno un'aula per l'audizione protetta dei minori. L'iniziativa è del presidente della sezione Penale, il dottor Claudio Marcopido. In quell'aula sarà possibile ascoltare i minorenni testimoni o protagonisti di delitti, al riparo da estranei ed in un clima che non traumatizzi il minore condizionandone poi il suo sviluppo emotivo. L'aula verrà inaugurata giovedì prossimo.

L'Ordine Forense ha accolto con soddisfazione l'iniziativa "che sopperisce ad una esigenza oramai improcrastinabile" spiega l'avvocato Giuseppe Di Mascio. "È il segno tangibile dell'attenzione che l'istituzione rivolge per tutelare le vittime di così odiosi reati e di preservare nel contempo l'integrità psicologica dei minori".



