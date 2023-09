Gualtieri, 'Tor Bella Monaca sia priorità anche per lo Stato'

"Io dall'inizio del lavoro abbiamo considerato Tor Bella Monaca, come altri quartieri, una priorità assoluta, e deve esserlo anche per lo Stato. A Roma la situazione è molto diversa zona per zona. Guardando le medie si può essere soddisfatti perché è una città con meno delitti rispetto ad altre capitali, ma ci sono zone in cui c'è un concentrato di criminalità insostenibile". Lo ha detto il sindaco di Roma Roberto Gualtieri al programma 'Gli Inascoltabili' su Radio Roma Sound.

"A Tor Bella Monaca c'è una delle piazze di spaccio più grandi d'Europa - ha detto ancora - e questo vale anche per quartieri come il Quarticciolo dove serve un salto di qualità nell'azione di contrasto da parte delle forze dell'ordine che va intensificato. Io e il presidente del Municipio Franco chiediamo più uomini. Quelli che ci sono, sono persone straordinarie ma di fronte a un concentrato di difficoltà come quello serve una presenza maggiore. Ma anche dare alternative ai ragazzi che poi vengono risucchiati nell'illegalità per fare le vedette, e poi entrano nella criminalità e poi magari la loro vita finisce perché vengono uccisi in un regolamento di conti come è successo di recente, per il quale ci sono le indagini ma sembra essere un delitto interno alla malavita. Quindi noi oltre a sollecitare la presenza costante delle forze dell'ordine abbiamo lavorato per grandi progetti di rigenerazione urbana, ce n'è uno da 120 milioni col Pnrr per risanare le abitazioni, portare servizi, luoghi aperti".



