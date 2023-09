Gualtieri, 'romani mi malediranno, ma le Metro vanno fatte'

"In passato si è preferito non avere i cantieri e ora non abbiamo le metro a Roma. Io mi prenderò le maledizioni di chi passa, ma dico: Roma deve avere le metro, deve recuperare il tempo perduto. Noi faremo il massimo possibile per ridurre l'impatto". Lo ha detto il sindaco di Roma Roberto Gualtieri al programma 'Gli Inascoltabili' su Radio Roma Sound.

"Per questo - ha aggiunto - abbiamo chiesto i soldi al governo per una Metro C che si era impantanata. Il governo è stato sensibile e noi abbiamo le risorse per arrivare fino a Farnesina. Rivitalizziamo Roma Metropolitane, che era stata messa addirittura in liquidazione dall'amministrazione precedente. Noi la stiamo risanando e adesso si parte anche con la D, poi ci sono le tramvie". Inoltre "chiediamo alle Ferrovie l'aumento degli investimenti perché abbiamo la fortuna di avere queste linee ferroviarie interne ma se il treno passa ogni morte di papa non hanno funzionalità di trasporto interno. Invece come a Berlino che hanno le ferrovie urbane, vanno trasformate in una metro di superficie anche queste linee. E partito il cantiere di piazza Venezia. Sarà un cantiere lungo, ma sarà la stazione della Metro più bella del mondo, sarà un museo sotterraneo. Lì sotto ci sono i 'negozi' dell'antica via Flaminia, sarà una cosa unica e spettacolare".



