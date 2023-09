Frosinone,controlli su cinture sicurezza e telefonini alla guida

Costruire la legalità dal basso, partendo anche dal rispetto delle piccole cose: è l'input dato dal questore di Frosinone Domenico Condello ai poliziotti mandati a Sora per un controllo straordinario del territorio. Ha predisposto un dispositivo con l'impiego di personale del Commissariato di Sora e del Reparto Prevenzione Crimine Lazio, supportati dai cani antidroga del Reparto Cinofili di Nettuno.

Con loro ha schierato la Polizia Stradale con l'indicazione di attuare servizi mirati al rispetto delle norme sulla circolazione stradale: in particolare alle norme sull'uso del telefono durante la guida ed il mancato utilizzo delle cinture di sicurezza.

L'attività si è concentrata nelle aree della città più frequentate e quelle classificate a rischio per lo spaccio di stupefacenti. Sono state controllate anche le attività commerciali, le sale giochi e scommesse.

Nel corso delle operazioni sono state controllate circa 300 persone, verificata la regolarità di 122 veicoli, sono state emesse 40 contravvenzioni al Codice della Strada e sequestrati 15 grammi di sostanza stupefacente. Un minorenne di nazionalità straniera è stato denunciato per detenzione ai fini di spaccio: aveva 9 dosi di hashish subito individuate dal fiuto dei cani del Nucleo Cinofili intervenuto per una perquisizione in uno stabile da tempo sotto osservazione della Polizia.



