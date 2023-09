Test Medicina, ricorso collettivo al Tar Lazio per i primi 350

Dopo aver denunciato pubblicamente le irregolarità della nuova modalità d'accesso a Medicina, lo studio legale Leone-Fell & C. ha depositato il ricorso collettivo al Tar del Lazio per i primi 350 ricorrenti.

Quarantasette pagine di ricorso depositate !per raccontare, prove alla mano, tutto ciò che non ha funzionato ai Tolc di Medicina. Il fatto più scandaloso è di sicuro la ripetizione dei quiz tra aprile e luglio - spiegano i legali - che ha portato alla creazione, da parte dei candidati e delle scuole di preparazione, di una vera e propria banca dati contenente centinaia e centinaia di quiz poi diffusi nel web. Non c'è stata parità di trattamento e la graduatoria che ne è conseguita è di certo illegittima".

Intanto anche la polizia postale, che indaga sulla vicenda, ha voluto vederci chiaro e dalle analisi delle prove depositate dallo studio legale, spiegano gli avvocati, pare abbia già trovato i primi riscontri.

"Un altro tasto dolente - concludono i legali - è il mancato accesso agli atti. Al termine delle prove i candidati non hanno potuto neanche visionare i propri elaborati e verificare la correttezza delle risposte date e i parametri utilizzati dall'amministrazione per la determinazione del punteggio equalizzato".



