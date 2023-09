Roma: verso Dybala-Lukaku dal 1' contro l'Empoli

José Mourinho riabbraccia i nazionali a Trigoria e inizia a preparare la sfida di domenica all'Olimpico contro l'Empoli. Tra i tifosi, intanto, cresce l'attesa perché contro i toscani potrebbe essere la prima partita della coppia d'attacco Lukaku-Dybala dal primo minuto.

Il centravanti belga ha ripreso oggi ad allenarsi dopo le due gare con il Belgio che lo hanno visto mettere a segno una doppietta contro l'Estonia, mentre l'argentino è rimasto nella Capitale per recuperare dal problema all'adduttore rimediato nella gara contro l'Hellas Verona. Infortunio smaltito, con gli allenamenti di domani e sabato che serviranno a mettere ulteriore benzina nelle gambe. Più dubbi, invece, ha lo Special One a centrocampo, perché la speranza è che Renato Sanches e Aouar possano andare almeno in panchina, mentre per Pellegrini rimane concreto il rischio di forfait dopo aver fatto rientro anticipato da Coverciano. Preoccupa meno Mancini, anche lui tornato prima dalla sosta con l'Italia, mentre è recuperato Zalewski che non aveva risposto alla convocazione della Polonia per curarsi e da oggi è tornato a lavorare con il gruppo.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA