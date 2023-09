Restyling ospedale Bracciano, 'migliorati standard offerti'

Presso l'ospedale Padre Pio di Bracciano si è conclusa in queste settimane una rilevante opera di restyling di diverse aree che ha portato ad un potenziamento delle capacità di ricezione e cura e a un innalzamento degli standard di qualità. Un momento importante per la struttura ospedaliera, che ha visto il Presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, e l'assessore alle politiche sociali della Regione Lazio, Massimiliano Maselli, presenziare all'inaugurazione al fianco del direttore generale della Asl Roma 4, Cristina Matranga.

"L'ospedale "Padre Pio" di Bracciano, attraverso la riqualificazione di questi spazi può aumentare la capacità ricettiva e migliorare gli standard di qualità offerti. Inoltre, anche alla luce dei progetti di Pnrr di prossima attivazione, il presidio ospedaliero si candida a svolgere, in maniera sempre più rilevante, un ruolo centrale nella rete ospedale- territorio in favore della popolazione del Distretto 3 e non solo.

Ringrazio il Presidente Rocca e l'assessore Maselli per la sensibilità dimostrata verso questo territorio e per aver partecipato all'inaugurazione di questi spazi che daranno un volto nuovo e un'assistenza migliore alla comunità tutta", ha affermato il direttore generale della ASL Roma 4 Cristina Matranga.



