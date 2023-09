Motociclista 18enne morto, sequestrato suv

I carabinieri del reparto Operativo di Frosinone con i loro colleghi di Cassino esamineranno nei prossimi giorni il suv Mercedes sequestrato nella notte tra lunedì e martedì subito dopo la morte di Giulio D'Aliesio, il musicista diciottenne rimasto vittima di un incidente con la sua moto sulla via Panoramica che collega Montecassino con il centro abitato.

Il veicolo potrebbe avere avuto un ruolo chiave nell'incidente.

Nella giornata di ieri la Procura della Repubblica di Cassino era venuta in possesso di due video dell'incidente girati con uno smartphone proprio dall'interno del Mercedes, dove si trovavano cinque amici della vittima. Il primo video dura pochi secondi, l'altro riprende due moto in corsa sulla Panoramica che danno tutta l'impressione di essere impegnate in una gara. Su una di queste c'era Giulio D'Aliesio.

L'esame del suv servirà a ricostruire con esattezza la dinamica.

Nella giornata di ieri i cinque a bordo della Mercedes ed il ragazzo sulla seconda moto sono stati ascoltati dai carabinieri, che stanno indagando per accertare se fosse in corso una gara nel momento in cui il giovane musicista è sbandato sul brecciolino nel lato esterno di un tornante perdendo il controllo della moto e finendo contro un muro.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA