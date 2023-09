Frosinone: recuperato Gelli, tutti disponibili col Sassuolo

Eusebio Di Francesco può tirare un sospiro di sollievo a poco più di due giorni dalla sfida col Sassuolo in programma domenica pomeriggio allo stadio "Stirpe".

Il tecnico del Frosinone, grande ex della gara (209 panchine, storica promozione in Serie A e qualificazione in Europa League), ha recuperato Francesco Gelli, rivelazione del primo scorcio di campionato. Il centrocampista aveva accusato problemi muscolari, ma nell'ultimo allenamento è rientrato in gruppo ed è disponibile.

Sarà dunque un Frosinone al completo considerando che per la prima volta potranno essere utilizzati gli ultimi acquisti: Okoli, Bourabia, Kaio Jorge, Lirola, Reinier ed Ibrahimovic. A questo punto Di Francesco avrà ampia scelta ma la formazione non dovrebbe discostarsi da quella che ha battuto l'Atalanta e pareggiato ad Udine. Un 4-2-3-1 che punta su velocità, pressing e scambio continuo di posizioni. Da valutare soltanto le condizioni dei giocatori rientrati dagli impegni con le nazionali, che sono Cheddira, Oyono e Kvernadze.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA