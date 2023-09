Dia,nel Lazio rischio infiltrazioni clan su Pnrr e Giubileo

Il Lazio si conferma, anche nel secondo semestre del 2022, la regione "per numero di segnalazioni in funzione del rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo". Il territorio, scrive la Dia nella sua relazione, "ha fatto registrare dati in ulteriore crescita raggiungendo le 9.788 SOS complessive, 8.705 delle quali nella sola Capitale, a fronte delle 8.363 del semestre precedente". In sostanza, secondo quanto emerge dal documento, sia il territorio regionale che Roma rappresentano una "opportunità di investimento" per i clan. La Direzione investigativa antimafia cita le conclusioni del presidente della corte d'appello di Roma che nella relazione sull'amministrazione della giustizia del 2022, aveva lanciato l'allarme sul rischio che le strutture criminali possano infiltrarsi nella macchina burocratica che gestisce "gli stanziamenti miliardari previsti tra il 2021 e il 2026 per la realizzazione degli obiettivi del Pnrr e le ingenti risorse che affluiranno a Roma in vista del Giubileo". La Dia ribadisce, inoltre, che nel Lazio esistono varie realtà criminali di stampo mafioso "nessuna delle quali esercita in maniera monopolistica il controllo del territorio poiché le proiezioni delle mafie tradizionali coesistono e interagiscono con locali gruppi criminali".



