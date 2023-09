Areti,problema cantiere P.Venezia per spostamento piastra

Nessuno "smottamento dello scavo, in corso di realizzazione per lo spostamento di cavi di alta tensione, ma lo spostamento, dovuto al traffico veicolare, di una delle piastre metalliche posate su strada per consentire il transito". Così Areti in una nota precisa le cause dei problemi oggi al cantiere di Piazza Venezia che hanno causato, nella prima parte della mattinata, caos alla circolazione nel centro di Roma. Areti, precisa la nota, "ha provveduto tempestivamente alla sistemazione della piastra e al ripristino della viabilità".

Areti dunque attribuisce la causa ad un problema esterno allo scavo, una piastra che si è spostata, mentre Roma metropolitane avrebbe collegato la criticità ad uno "snottamento avvenuto nei cantieri dei sottoservizi".



