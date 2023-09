Un uomo di 32 anni è stato gambizzato la notte scorsa a Ponte di Nona, periferia est della Capitale.

La vittima è stata raggiunta da un colpo di pistola al polpaccio mentre si trovava in via Alberto Luthuli e trasportato dal 118 al Policlinico Casilino. Sul posto i poliziotti del commissariato Casilino e i colleghi delle Volanti. Sono i corso indagini per ricostruire la dinamica di quanto avvenuto.



