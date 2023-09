Turiste investite a Roma, rito immediato per automobilista

E' fissato per il 26 settembre il processo, con rito immediato, per Francesco Moretti, 53 anni, accusato di omicidio stradale plurimo aggravato per avere investito e ucciso due turiste belghe Wibe Njls e Jess Dewildeman la sera dell'8 ottobre del 2022 a Roma. La tragedia è avvenuta sul tratto urbano della A/24. L'uomo fu trovato senza patente, positivo alle droghe e tentò di darsi alla fuga dopo l'incidente.

Oggi il gup ha respinto la richiesta di processo abbreviato condizionato avanzata dalla difesa, fissando il processo davanti ai giudici della X sezione collegiale. Nel procedimento si sono costituti parti civili i parenti delle due vittime rappresentate in giudizio dall'avvocato Domenico Musicco.



